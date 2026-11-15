Na Cyprze przywódcy społeczności greckocypryjskiej i tureckocypryjskiej, Nikos Christodoulides i Tufan Erhürman, uzgodnili otwarcie dwóch nowych przejść przez strefę buforową — między Kambos a Karavostasi oraz między Louroujiną a Lympią. Porozumienie osiągnięto podczas spotkania z udziałem wysłanniczki ONZ Maríi Ángeli Holguín, informuje Cyprus Mail. Strony zgodziły się także na organizację nowego trójstronnego spotkania z sekretarzem generalnym ONZ.

Budowa może się przedłużyć

Punkt przekraczania granicy Kambos—Karavostasi będzie wymagał znacznie więcej prac niż trasa Louroujina—Lympia, której oba końce dzieli mniej niż 400 metrów. Muhtar Kambos, Ioannis Papadopoulos, oświadczył, że istniejącą czterometrową drogę trzeba poszerzyć do siedmiu metrów, aby umożliwić ruch dwukierunkowy. Według jego oceny otwarcie przejścia raczej nie nastąpi przed końcem przyszłego roku.

Znaczna część drogi nie była używana od 1974 roku, a obecnie służy jako pas przeciwpożarowy. Greckocypryjski negocjator Menelaos Menelaou przyznał, że ukształtowanie terenu w rejonie Kambos będzie wymagało więcej prac, i powiedział, że wymogi techniczne powinny zostać omówione przez właściwe komisje. Jednocześnie Christodoulides i Erhürman uzgodnili, że oba punkty przekraczania granicy powinny zacząć działać jednocześnie.

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Sprzeciw społeczności i kwestie środowiskowe

Proponowana trasa przez Kambos pojawiła się jako alternatywa dla przejścia do Kokkina, w sprawie którego negocjacje utknęły w martwym punkcie. Gmina Polis Chrysochous oraz społeczności Tillyrii skrytykowały tę zmianę, oświadczając, że Kokkina nie powinna zostać wyłączona z porozumienia. Christodoulides ze swojej strony twierdzi, że Kokkina znajduje się na liście 19 propozycji przekazanych ONZ w poniedziałek.

Dodatkowe pytania dotyczą środowiska, ponieważ część drogi przebiega przez państwowy las w Pafos, gdzie żyje endemiczny muflon cypryjski. Departament Środowiska oraz Służba Łowiectwa i Fauny poinformowały, że nie zostały jeszcze włączone do konsultacji: szczegółowy plan przejścia nadal nie istnieje.

Problem przeciążenia Nikozji

Burmistrz Nikozji Charalambos Prountzos i tureckocypryjski burmistrz Mehmet Harmanci oświadczyli, że dwa uzgodnione przejścia nie rozwiązują problemu kolejek w stolicy. Według gazety około 70% wszystkich odnotowanych przekroczeń odbywa się w Nikozji, głównie przez przeciążone przejście Agios Dometios. Prountzos nalega na potrzebę utworzenia kolejnego przejścia we wschodniej części miasta.

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