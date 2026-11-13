В США Военно-морские силы в последние месяцы непублично отстранили от должностей нескольких высокопоставленных чиновников и командиров, отойдя от устоявшейся практики объявлять о таких кадровых решениях. Как сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Associated Press, это вызвало критику со стороны членов Конгресса.

Претензии законодателей

Двое конгрессменов-демократов заявили, что ВМС не уведомили Конгресс об увольнении всего руководства атомной подводной лодки после подводного столкновения в прошлом месяце. Представители Джо Кортни от Коннектикута и Адам Смит от штата Вашингтон в письме руководству флота отметили, что недостаток коммуникации поставил под сомнение приверженность ВМС прозрачности и продуктивному сотрудничеству с Конгрессом.

Отдельно в сентябре ВМС отстранили командира эсминца, развернутого на Ближнем Востоке, сообщил неназванный чиновник оборонного ведомства. Контр-адмирал Брайан Монаган, который был врачом Конгресса и Верховного суда США, также покинул должность во время расследования ВМС. Публичного объявления или подтверждения его ухода не было.

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Ограничения информации об операциях

Эти случаи отличаются от многолетней политики ВМС публично объявлять о значительных отстранениях командиров и других заметных чиновников. Они также происходят на фоне усиления ограничений на освещение военных операций, в частности на Ближнем Востоке.

Ситуация может повлиять на слушания по утверждению исполняющего обязанности министра ВМС Хунга Као, который претендует на постоянное назначение главным гражданским руководителем ведомства. Центральное командование США сообщало мало подробностей о недавних ограниченных ударах по Ирану и отказывалось комментировать или уточнять ущерб базам и технике, ссылаясь на потребности оперативной безопасности.

Согласно анализу AP, прошли месяцы, прежде чем удалось установить, что удары иранских беспилотников и ракет повредили или разрушили сооружения на 26 военных базах и других объектах с американским оборудованием в регионе.

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