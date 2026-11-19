В Гонконге, Китай, команда Гонконгского университета науки и технологий разработала флоссер с биосенсорами, способный анализировать жидкость из десен и передавать результаты на смартфон. Во время предварительных испытаний на небольших группах участников показатели глюкозы и мочевой кислоты, полученные устройством, тесно совпадали с результатами анализов крови, сообщает ScienceAlert.

Как работает устройство

Устройство имеет форму обычного флоссера, но оснащено системой роликов, которая собирает жидкость и направляет ее в микрофлюидную камеру с биосенсорами. В течение нескольких минут после очистки межзубных промежутков система может измерять уровни глюкозы, мочевой кислоты, перекиси водорода и показатель кислотности pH. Данные по беспроводной связи отправляются на смартфон.

Флоссер собирает не слюну, а десневую бороздковую жидкость, которая находится в углублениях вокруг и между зубами. Она расположена близко к поверхности десен и обменивается с кровотоком метаболитами, белками и маркерами воспаления. Ученые давно пытались использовать эту жидкость для оценки состояния десен и других показателей здоровья, однако ее трудно собрать из-за малого объема.

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Испытания и ограничения

Устройство испытали на здоровых участниках, а также на людях с диабетом, повышенным уровнем мочевой кислоты и плохим состоянием полости рта. Измерения pH и перекиси водорода также позволили оценить размер десневых карманов — показателя, который стоматологи используют при диагностике заболеваний пародонта.

В то же время почти половину жидкости, собранной вместе с десневой бороздковой жидкостью, составляла слюна, а в образцы могла попадать и кровь. Авторы работы призвали провести дальнейшее клиническое исследование, чтобы проверить, улучшает ли такой мониторинг результаты лечения пациентов с диабетом и заболеваниями десен. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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