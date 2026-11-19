W Hongkongu w Chinach zespół z Hong Kong University of Science and Technology opracował flosser z biosensorami, który potrafi analizować płyn z dziąseł i przesyłać wyniki do smartfona. Podczas wstępnych testów z udziałem niewielkich grup uczestników odczyty glukozy i kwasu moczowego uzyskane przez urządzenie były ściśle zgodne z wynikami badań krwi, podaje ScienceAlert.

Jak działa urządzenie

Urządzenie ma kształt zwykłego flossera, ale jest wyposażone w system rolek, który zbiera płyn i kieruje go do komory mikroprzepływowej z biosensorami. W ciągu kilku minut po oczyszczeniu przestrzeni międzyzębowych system może mierzyć poziomy glukozy, kwasu moczowego, nadtlenku wodoru oraz wskaźnik kwasowości pH. Dane są bezprzewodowo przesyłane do smartfona.

Flosser zbiera nie ślinę, lecz płyn dziąsłowy, który znajduje się w zagłębieniach wokół i między zębami. Jest on położony blisko powierzchni dziąseł i wymienia z krwiobiegiem metabolity, białka oraz markery stanu zapalnego. Naukowcy od dawna próbowali wykorzystywać ten płyn do oceny stanu dziąseł i innych wskaźników zdrowia, jednak trudno go pobrać ze względu na niewielką objętość.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Testy i ograniczenia

Urządzenie przetestowano na zdrowych uczestnikach, a także na osobach z cukrzycą, podwyższonym poziomem kwasu moczowego i złym stanem jamy ustnej. Pomiary pH i nadtlenku wodoru umożliwiły również ocenę wielkości kieszonek dziąsłowych — wskaźnika wykorzystywanego przez dentystów w diagnostyce chorób przyzębia.

Jednocześnie niemal połowę płynu zebranego wraz z płynem dziąsłowym stanowiła ślina, a do próbek mogła również dostać się krew. Autorzy pracy wezwali do przeprowadzenia dalszych badań klinicznych, aby sprawdzić, czy takie monitorowanie poprawia wyniki leczenia pacjentów z cukrzycą i chorobami dziąseł. Badanie opublikowano w czasopiśmie Science Advances.

Czytaj nas na