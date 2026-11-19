在中国香港，香港科技大学团队研发了一种带有生物传感器的牙线棒，能够分析牙龈液并将结果传输至智能手机。据ScienceAlert报道，在针对小规模参与者群体进行的初步测试中，该设备获得的葡萄糖和尿酸读数与血液检测结果高度一致。

设备如何工作

该设备外形类似普通牙线棒，但配备了滚轮系统，可收集液体并将其导入带有生物传感器的微流控腔室。清洁牙缝后几分钟内，该系统可测量葡萄糖、尿酸、过氧化氢水平以及pH酸度指标。数据会无线传输至智能手机。

牙线棒收集的不是唾液，而是存在于牙齿周围和牙齿之间凹陷处的龈沟液。它位于牙龈表面附近，并与血液循环交换代谢物、蛋白质和炎症标志物。科学家长期以来一直试图利用这种液体评估牙龈状况和其他健康指标，但由于其体积很小，难以采集。

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测试与局限性

该设备在健康参与者以及患有糖尿病、尿酸水平升高和口腔状况不佳的人群中进行了测试。对pH值和过氧化氢的测量还可评估牙龈袋的大小，这是牙医用于诊断牙周疾病的一项指标。

与此同时，与龈沟液一同采集的液体中，近一半是唾液，血液也可能混入样本。研究作者呼吁开展进一步临床研究，以检验这种监测是否能改善糖尿病和牙龈疾病患者的治疗效果。该研究发表于《Science Advances》期刊。

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