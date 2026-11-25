土耳其费内巴切塔尔芬队在篮球欧冠联赛第14轮客场以83比77战胜巴塞罗那队。该队在末节开始前追平了8分的落后差距，阿纳多卢通讯社报道。

末节成为转折点

费内巴切开场以10比4领先，但巴塞罗那夺回主动权，并以28比21结束首节。第二节开始时，这家土耳其俱乐部打出一波8比0，以29比28反超，但到中场休息时，巴塞罗那再次以45比39领先。

第三节，西班牙球队首次将领先优势扩大到10分，以55比44领先。进入最后10分钟前，巴塞罗那以61比53领先，但费内巴切在本节以一波9比0开局，并在不到三分钟内以62比61领先。

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沙冯·希尔兹得到26分

巴塞罗那暂停后，客队将领先优势扩大到69比62。主队在终场哨响前2分47秒将比分追至71比71，但费内巴切再次以76比71领先，并在比赛末段罚球命中。末节，土耳其俱乐部以30比16胜过对手。

沙冯·希尔兹得到26分，其中24分来自下半场。他12次三分出手命中7球。谢恩·拉金贡献19分。巴塞罗那方面，斯坦利·乌穆德得到18分，贾斯汀·米纳亚拿到13分和8个篮板。

这场胜利是费内巴切在本赛季欧冠联赛中的第九场胜利，球队战绩为9胜5负。巴塞罗那失利后战绩为8胜6负。

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