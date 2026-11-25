Tureckie Fenerbahçe Tarfin odniosło wyjazdowe zwycięstwo nad Barceloną 83:77 w 14. kolejce koszykarskiej Euroligi. Zespół odrobił ośmiopunktową stratę przed ostatnią kwartą, informuje Anadolu Agency.

Przełom w ostatniej kwarcie

Fenerbahçe rozpoczęło mecz od prowadzenia 10:4, jednak Barcelona przejęła inicjatywę i zakończyła pierwszą kwartę przy wyniku 28:21. Na początku drugiej części turecki klub zanotował serię 8:0 i wyszedł na prowadzenie 29:28, lecz do przerwy Barcelona ponownie objęła prowadzenie — 45:39.

W trzeciej kwarcie hiszpańska drużyna po raz pierwszy powiększyła przewagę do dziesięciu punktów — 55:44. Przed ostatnimi dziesięcioma minutami Barcelona prowadziła 61:53, jednak Fenerbahçe rozpoczęło tę część serią 9:0 i w mniej niż trzy minuty objęło prowadzenie 62:61.

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26 punktów Shavona Shieldsa

Po przerwie na żądanie Barcelony goście powiększyli przewagę do 69:62. Gospodarze wyrównali na 71:71 na 2 minuty i 47 sekund przed końcową syreną, jednak Fenerbahçe ponownie wyszło na prowadzenie — 76:71 — i wykorzystało rzuty wolne w końcówce spotkania. W ostatniej kwarcie turecki klub pokonał rywali 30:16.

Shavon Shields zdobył 26 punktów, z czego 24 w drugiej połowie meczu. Trafił siedem rzutów za trzy punkty w 12 próbach. Shane Larkin dodał 19 punktów. W Barcelonie Stanley Umude zdobył 18 punktów, a Justin Minaya zanotował 13 punktów i osiem zbiórek.

To zwycięstwo było dziewiątym Fenerbahçe w sezonie Euroligi: bilans zespołu wynosi 9–5. Barcelona po porażce ma bilans 8–6.

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