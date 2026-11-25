Турецкий «Фенербахче Тарфин» одержал выездную победу над «Барселоной» со счетом 83:77 в 14-м туре баскетбольной Евролиги. Команда отыграла восьмиочковое отставание перед заключительной четвертью, сообщает Anadolu Agency.

Перелом в заключительной четверти

«Фенербахче» начал матч с преимущества 10:4, однако «Барселона» перехватила инициативу и завершила первую четверть при счете 28:21. В начале второго периода турецкий клуб совершил рывок 8:0 и вышел вперед — 29:28, но к большому перерыву «Барселона» вновь повела — 45:39.

В третьей четверти испанская команда впервые увеличила преимущество до десяти очков — 55:44. Перед последней десятиминуткой «Барселона» вела 61:53, однако «Фенербахче» начал ее рывком 9:0 и менее чем за три минуты повел 62:61.

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26 очков Шавона Шилдса

После тайм-аута «Барселоны» гости увеличили отрыв до 69:62. Хозяева сравняли счет — 71:71 за 2 минуты 47 секунд до финальной сирены, однако «Фенербахче» снова вышел вперед — 76:71 — и реализовал штрафные броски в конце игры. В финальной четверти турецкий клуб переиграл соперника со счетом 30:16.

Шавон Шилдс набрал 26 очков, из которых 24 — во второй половине матча. Он реализовал семь трехочковых бросков из 12 попыток. Шейн Ларкин добавил 19 очков. В составе «Барселоны» Стэнли Умуде набрал 18 очков, а Джастин Миная записал на свой счет 13 очков и восемь подборов.

Эта победа стала девятой для «Фенербахче» в сезоне Евролиги: баланс команды составляет 9–5. «Барселона» после поражения имеет показатель 8–6.

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