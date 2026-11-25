在美国，总统唐纳德·特朗普表示，如果有必要，他不排除赦免英伟达首席执行官黄仁勋的可能性。正如CNBC报道的那样，据《纽约邮报》消息，他同时并不认为有必要采取这一步骤。

计划在国会出席听证

特朗普还表示，黄仁勋应该不需要援引美国宪法第五修正案，该修正案保护个人免于自证其罪。总统表示，他希望这位英伟达负责人只是说出真相。

黄仁勋定于12月1日在美国众议院外交事务委员会接受闭门问询。12月3日，他将出席美国参议院银行委员会的听证会。

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共和党参议员约翰·肯尼迪在接受福克斯新闻采访时表示，他预计黄仁勋会援引第五修正案规定的权利，以避免在刑事起诉中自证其罪。

政府持有英伟达股份

特朗普还告诉《纽约邮报》，他对美国政府可能收购英伟达股份持开放态度——以2025年政府持有英特尔股份为例。他认为，英伟达的成功对于维持美国在人工智能领域的领导地位至关重要。

独立记者玛丽莎·卡巴斯报道说，黄仁勋在一次与员工举行的内部会议上表示，特朗普因英伟达员工对美国的贡献而对该公司持积极态度。他还称该公司不涉政治，并表示愿意向现任及下一任美国总统通报情况，以便政府能够为国家作出最佳决策。

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