W USA prezydent Donald Trump oświadczył, że nie wyklucza ułaskawienia prezesa Nvidii Jensena Huanga, jeśli będzie to konieczne. Jak podaje CNBC, powołując się na New York Post, jednocześnie nie uważa takiego kroku za konieczny.

Planowane wystąpienia w Kongresie

Trump powiedział również, że Huang nie powinien potrzebować powoływania się na Piątą Poprawkę do Konstytucji USA, która chroni przed samooskarżeniem. Prezydent oświadczył, że chce, aby szef Nvidii po prostu powiedział prawdę.

Na 1 grudnia Huang ma zaplanowane zamknięte przesłuchanie w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA. 3 grudnia ma stawić się przed Komisją Bankową Senatu USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Republikański senator John Kennedy w komentarzu dla Fox News oświadczył, że oczekuje, iż Huang powoła się na prawo przewidziane w Piątej Poprawce, aby nie dopuścić do samooskarżenia w postępowaniu karnym.

Udział rządu w Nvidii

Trump powiedział także New York Post, że jest otwarty na ewentualne nabycie przez rząd USA udziału w Nvidii — na wzór udziału państwa w Intelu w 2025 roku. Uzasadnił to znaczeniem sukcesu Nvidii dla utrzymania przez USA przywództwa w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Niezależna dziennikarka Marisa Kabas poinformowała, że podczas wewnętrznego spotkania z pracownikami Huang powiedział, iż Trump przychylnie odnosi się do Nvidii ze względu na wkład jej pracowników w USA. Nazwał też firmę apolityczną i oświadczył, że jest gotów informować obecnego i następnego prezydenta USA, aby rząd mógł podejmować najlepsze decyzje dla kraju.

Czytaj nas na