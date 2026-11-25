В США президент Дональд Трамп заявил, что не исключает помилования генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, если это будет необходимо. Как сообщает CNBC со ссылкой на New York Post, при этом он не считает такой шаг необходимым.

Запланированные появления в Конгрессе

Трамп также сказал, что Хуангу не должно понадобиться ссылаться на Пятую поправку к Конституции США, которая защищает от самооговора. Президент заявил, что хочет, чтобы глава Nvidia просто сказал правду.

На 1 декабря для Хуанга запланировано закрытое интервью в Комитете Палаты представителей США по иностранным делам. 3 декабря он должен предстать перед Банковским комитетом Сената США.

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Сенатор-республиканец Джон Кеннеди в комментарии Fox News заявил, что ожидает от Хуанга ссылки на право, предусмотренное Пятой поправкой, чтобы не допустить самооговора при уголовном преследовании.

Доля правительства в Nvidia

Трамп также сообщил New York Post, что открыт к возможному приобретению правительством США доли в Nvidia — по примеру доли государства в Intel в 2025 году. Он аргументировал это важностью успеха Nvidia для сохранения лидерства США в сфере искусственного интеллекта.

Независимая журналистка Мариса Кабас сообщила, что во время внутренней встречи с сотрудниками Хуанг сказал: Трамп благосклонно относится к Nvidia благодаря вкладу ее сотрудников в США. Он также назвал компанию аполитичной и заявил о готовности информировать действующего и следующего президента США, чтобы правительство могло принимать лучшие решения для страны.

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