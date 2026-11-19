У Гонконзі, Китай, команда Гонконзького університету науки і технологій розробила флосер із біосенсорами, здатний аналізувати рідину з ясен і передавати результати на смартфон. Під час попередніх випробувань на невеликих групах учасників показники глюкози та сечової кислоти, отримані пристроєм, тісно узгоджувалися з результатами аналізів крові, повідомляє ScienceAlert.

Як працює пристрій

Пристрій має форму звичайного флосера, але оснащений системою роликів, яка збирає рідину та спрямовує її до мікрофлюїдної камери з біосенсорами. Протягом кількох хвилин після очищення міжзубних проміжків система може вимірювати рівні глюкози, сечової кислоти, перекису водню та показник кислотності pH. Дані бездротово надсилаються на смартфон.

Флосер збирає не слину, а ясенну борозенкову рідину, що міститься в заглибленнях навколо та між зубами. Вона розташована близько до поверхні ясен і обмінюється з кровотоком метаболітами, білками та маркерами запалення. Науковці давно намагалися використовувати цю рідину для оцінювання стану ясен та інших показників здоров’я, проте її важко зібрати через малий обсяг.

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Випробування та обмеження

Пристрій випробували на здорових учасниках, а також на людях із діабетом, підвищеним рівнем сечової кислоти та поганим станом ротової порожнини. Вимірювання pH і перекису водню також дали змогу оцінити розмір ясенних кишень — показник, який стоматологи використовують у діагностиці пародонтологічних захворювань.

Водночас майже половину зібраної разом із ясенною борозенковою рідиною рідини становила слина, а до зразків могла потрапляти й кров. Автори роботи закликали провести подальше клінічне дослідження, щоб перевірити, чи покращує такий моніторинг результати лікування пацієнтів із діабетом і захворюваннями ясен. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances.

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