У США Військово-морські сили впродовж останніх місяців непублічно усунули з посад кількох високопосадовців і командирів, відійшовши від усталеної практики оголошувати про такі кадрові рішення. Як повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на Associated Press, це спричинило критику з боку членів Конгресу.

Претензії законодавців

Двоє конгресменів-демократів заявили, що ВМС не поінформували Конгрес про звільнення всього керівництва атомного підводного човна після підводного зіткнення минулого місяця. Представники Джо Кортні від Коннектикуту та Адам Сміт від штату Вашингтон у листі до керівництва флоту зазначили, що брак комунікації поставив під сумнів відданість ВМС прозорості та продуктивній співпраці з Конгресом.

Окремо у вересні ВМС усунули командира есмінця, розгорнутого на Близькому Сході, повідомив неназваний посадовець оборонного відомства. Також контрадмірал Браян Монаган, який був лікарем Конгресу та Верховного суду США, залишив посаду під час розслідування ВМС. Публічного оголошення або підтвердження його відходу не було.

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Обмеження інформації про операції

Ці випадки відрізняються від багаторічної політики ВМС щодо публічного оголошення про значні усунення командирів та інших помітних посадовців. Вони також відбуваються на тлі посилення обмежень у висвітленні військових операцій, зокрема на Близькому Сході.

Ситуація може вплинути на слухання щодо затвердження виконувача обов'язків міністра ВМС Хунг Као, який претендує на постійне призначення головним цивільним керівником відомства. Центральне командування США повідомляло небагато подробиць про недавні обмежені удари по Ірану та відмовлялося коментувати або уточнювати пошкодження баз і техніки, посилаючись на потреби операційної безпеки.

За аналізом AP, минули місяці, перш ніж вдалося встановити, що удари іранських безпілотників і ракет пошкодили або зруйнували споруди на 26 військових базах та інших об'єктах із американським обладнанням у регіоні.

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