W Stanach Zjednoczonych Marynarka Wojenna w ostatnich miesiącach niepublicznie usunęła ze stanowisk kilku wysokich urzędników i dowódców, odchodząc od utrwalonej praktyki ogłaszania takich decyzji kadrowych. Jak informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na Associated Press, wywołało to krytykę ze strony członków Kongresu.

Zarzuty ustawodawców

Dwaj demokratyczni kongresmeni oświadczyli, że Marynarka Wojenna nie poinformowała Kongresu o odwołaniu całego dowództwa atomowego okrętu podwodnego po podwodnej kolizji w ubiegłym miesiącu. Reprezentanci Joe Courtney z Connecticut i Adam Smith ze stanu Waszyngton napisali w liście do kierownictwa floty, że brak komunikacji podważył zaangażowanie Marynarki Wojennej w przejrzystość i produktywną współpracę z Kongresem.

Osobno we wrześniu Marynarka Wojenna usunęła dowódcę niszczyciela rozmieszczonego na Bliskim Wschodzie, poinformował anonimowy urzędnik Departamentu Obrony. Kontradmirał Brian Monahan, który był lekarzem Kongresu i Sądu Najwyższego USA, również opuścił stanowisko podczas dochodzenia Marynarki Wojennej. Nie było publicznego ogłoszenia ani potwierdzenia jego odejścia.

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Ograniczenia informacji o operacjach

Przypadki te różnią się od wieloletniej polityki Marynarki Wojennej polegającej na publicznym ogłaszaniu istotnych odwołań dowódców i innych prominentnych urzędników. Mają one również miejsce w warunkach zaostrzania ograniczeń dotyczących relacjonowania operacji wojskowych, w szczególności na Bliskim Wschodzie.

Sytuacja może wpłynąć na przesłuchania w sprawie zatwierdzenia pełniącego obowiązki sekretarza Marynarki Wojennej Hunga Cao, który ubiega się o stałe powołanie na stanowisko głównego cywilnego kierownika resortu. Dowództwo Centralne USA podało niewiele szczegółów o niedawnych ograniczonych uderzeniach na Iran i odmówiło komentarza lub wyjaśnienia szkód w bazach i sprzęcie, powołując się na potrzeby bezpieczeństwa operacyjnego.

Według analizy AP minęły miesiące, zanim udało się ustalić, że irańskie uderzenia dronów i rakiet uszkodziły lub zniszczyły obiekty w 26 bazach wojskowych i innych lokalizacjach z amerykańskim sprzętem w regionie.

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