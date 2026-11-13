OpenAI uruchomiło ChatGPT Wallet do zakupów przez agentów AI — CNBC

Firma OpenAI ogłosiła uruchomienie ChatGPT Wallet — funkcji płatniczej, która umożliwia jej agentom AI dots kupowanie towarów w imieniu użytkowników. W pierwszym etapie usługa jest dostępna w USA dla subskrybentów ChatGPT Pro w wieku od 18 lat, informuje CNBC.

Jak będzie działać ChatGPT Wallet

Funkcję stworzono we współpracy z American Express, Mastercard i Visa. Użytkownik musi jednorazowo wprowadzić dane karty płatniczej, zlecić agentowi znalezienie potrzebnego towaru, a następnie potwierdzić każdy zakup poprzez kontrolę bezpieczeństwa. Uprawnieni posiadacze kart zachowają dotychczasowe nagrody i ochronę zapewniane przez ich karty.

OpenAI oświadczyło, że agenci dots nie będą mieli dostępu do danych karty. Zamiast tego sieci płatnicze przekażą agentowi token płatniczy dla konkretnej operacji. Taki token będzie zawierał numer karty o ograniczonym zakresie użycia, kod bezpieczeństwa i datę ważności powiązane z pojedynczą transakcją.

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Stopniowe wdrażanie usługi

Według przedstawicieli OpenAI i American Express ograniczony start ma umożliwić sprawdzenie działania systemu w kontrolowanym środowisku. OpenAI początkowo nie planuje pobierać prowizji od operacji i dąży do nawiązania współpracy ze sprzedawcami oraz sieciami płatniczymi.

Firma rozwija już narzędzia do zakupów oparte na AI: wcześniej zaprezentowała Instant Checkout, a później zaktualizowała funkcje wyszukiwania i porównywania towarów. Jednocześnie część firm ogranicza korzystanie z osobistych agentów: United Airlines oświadczyły, że będą blokować agentom dostęp do systemów rezerwacji biletów, a Amazon nie pozwala takim agentom kupować towarów na swojej platformie.

OpenAI opublikowało także narzędzia i zalecenia dla sprzedawców, w tym dotyczące sprawdzania, czy ich strony nie blokują agentów firmy. W OpenAI określono handel agentowy jako obszar znajdujący się na wczesnym etapie rozwoju.

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