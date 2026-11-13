OpenAI запустила ChatGPT Wallet для покупок через ШІ-агентів — CNBC

Компанія OpenAI оголосила про запуск ChatGPT Wallet — платіжної функції, що дає її ШІ-агентам dots змогу купувати товари за дорученням користувачів. На першому етапі сервіс доступний у США для передплатників ChatGPT Pro віком від 18 років, повідомляє CNBC.

Як працюватиме ChatGPT Wallet

Функцію створили у партнерстві з American Express, Mastercard і Visa. Користувач має один раз ввести дані платіжної картки, доручити агенту знайти потрібний товар, а потім підтвердити кожну покупку через перевірку безпеки. Власники карток, які можуть користуватися сервісом, зберігатимуть наявні винагороди та захист, передбачені їхніми картками.

OpenAI заявила, що агенти dots не матимуть доступу до реквізитів картки. Натомість платіжні мережі передаватимуть агенту платіжний токен для конкретної операції. Такий токен міститиме номер картки з обмеженою сферою використання, код безпеки та строк дії, прив'язані до окремої транзакції.

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Поступове розгортання сервісу

За словами представників OpenAI та American Express, обмежений старт має дати змогу перевірити роботу системи в контрольованому середовищі. OpenAI не планує на початку брати комісію з операцій і прагне налагодити взаємодію з продавцями та платіжними мережами.

Компанія вже розвиває інструменти для покупок на основі ШІ: раніше вона представила Instant Checkout, а згодом оновила функції пошуку та порівняння товарів. Водночас частина компаній обмежує використання персональних агентів: United Airlines заявила, що блокуватиме доступ агентів до систем бронювання квитків, а Amazon не дозволяє таким агентам купувати товари на своїй платформі.

OpenAI також опублікувала інструменти й рекомендації для продавців, зокрема щодо перевірки того, чи не блокують їхні сайти агентів компанії. У OpenAI назвали агентську комерцію напрямом, який перебуває на ранній стадії розвитку.

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