OpenAI запустила ChatGPT Wallet для покупок через ИИ-агентов — CNBC

Компания OpenAI объявила о запуске ChatGPT Wallet — платежной функции, которая позволяет ее ИИ-агентам dots покупать товары по поручению пользователей. На первом этапе сервис доступен в США для подписчиков ChatGPT Pro в возрасте от 18 лет, сообщает CNBC.

Как будет работать ChatGPT Wallet

Функция создана в партнерстве с American Express, Mastercard и Visa. Пользователь должен один раз ввести данные платежной карты, поручить агенту найти нужный товар, а затем подтвердить каждую покупку через проверку безопасности. Владельцы карт, которые смогут пользоваться сервисом, сохранят действующие вознаграждения и защиту, предусмотренные их картами.

OpenAI заявила, что агенты dots не будут иметь доступа к реквизитам карты. Вместо этого платежные сети будут передавать агенту платежный токен для конкретной операции. Такой токен будет содержать номер карты с ограниченной сферой использования, код безопасности и срок действия, привязанные к отдельной транзакции.

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Постепенное развертывание сервиса

По словам представителей OpenAI и American Express, ограниченный запуск должен позволить проверить работу системы в контролируемой среде. OpenAI вначале не планирует взимать комиссию с операций и стремится наладить взаимодействие с продавцами и платежными сетями.

Компания уже развивает инструменты для покупок на основе ИИ: ранее она представила Instant Checkout, а позднее обновила функции поиска и сравнения товаров. В то же время часть компаний ограничивает использование персональных агентов: United Airlines заявила, что будет блокировать доступ агентов к системам бронирования билетов, а Amazon не разрешает таким агентам покупать товары на своей платформе.

OpenAI также опубликовала инструменты и рекомендации для продавцов, в частности по проверке того, не блокируют ли их сайты агентов компании. В OpenAI назвали агентскую коммерцию направлением, находящимся на ранней стадии развития.

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