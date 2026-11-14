Страны Залива потребовали от Ирана компенсаций за атаки — The National

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайви призвал Иран полностью компенсировать ущерб от ракетных и дроновых атак на государства региона. На заседании Совета Безопасности ООН он также призвал привлечь Тегеран к ответственности и предотвратить новые удары, сообщает The National.

Заявление в Совете Безопасности ООН

По словам аль-Будайви, Иран с 28 февраля запустил по странам Залива тысячи ракет и беспилотников. Как он утверждает, целями были аэропорты, порты, нефтяные и газовые объекты, электростанции, опреснительные установки и жилые районы.

Генсекретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива заявил, что страны объединения возлагают на Иран полную ответственность за атаки и их последствия. Он добавил, что будущее соглашение с Тегераном должно учитывать интересы безопасности государств Залива, в частности вопросы ядерной программы Ирана, баллистических ракет, дронов и поддержки вооруженных группировок.

Судоходство в Ормузском проливе

Аль-Будайви также потребовал восстановить в Ормузском проливе условия судоходства, существовавшие до 28 февраля. Он выступил против препятствования навигации и взимания незаконных платежей за транзит.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари заявил, что объемы судоходства в заливе остаются значительно ниже довоенного уровня, хотя экспорт энергоносителей частично восстановился благодаря альтернативным маршрутам. По его словам, в октябре зафиксировали наибольшее с начала войны количество атак и других инцидентов с коммерческими судами.

По состоянию на 11 ноября Международная морская организация подтвердила 134 инцидента в Ормузском проливе и прилегающих водах. В результате погибли 25 моряков, еще часть людей получила ранения или считается пропавшей без вести.

На фоне нарушений перевозок через Ормузский пролив Саудовская Аравия перенаправила примерно 4 млн баррелей нефти в сутки по трубопроводу Восток—Запад в порт Янбу на Красном море. Это составляет около 4% мировых поставок нефти.

Читай нас в