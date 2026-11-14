Sekretarz generalny Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki Perskiej Jasem al-Budajwi wezwał Iran do pełnego zrekompensowania szkód wyrządzonych przez ataki rakietowe i dronowe na państwa regionu. Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wezwał również do pociągnięcia Teheranu do odpowiedzialności i zapobieżenia nowym uderzeniom, informuje The National.

Oświadczenie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Według al-Budajwiego Iran od 28 lutego wystrzelił w kierunku krajów Zatoki tysiące rakiet i dronów. Jak twierdzi, celami były lotniska, porty, obiekty naftowe i gazowe, elektrownie, zakłady odsalania wody oraz obszary mieszkalne.

Sekretarz generalny Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki Perskiej oświadczył, że kraje należące do tego ugrupowania przypisują Iranowi pełną odpowiedzialność za ataki i ich konsekwencje. Dodał, że przyszłe porozumienie z Teheranem musi uwzględniać interesy bezpieczeństwa państw Zatoki, w tym kwestie irańskiego programu nuklearnego, rakiet balistycznych, dronów i wsparcia dla ugrupowań zbrojnych.

Żegluga w Cieśninie Ormuz

Al-Budajwi zażądał również przywrócenia w Cieśninie Ormuz warunków żeglugi, które obowiązywały przed 28 lutego. Sprzeciwił się utrudnianiu nawigacji oraz pobieraniu nielegalnych opłat za tranzyt.

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Asystent sekretarza generalnego ONZ Chalid Chiari oświadczył, że wolumen żeglugi w Zatoce nadal pozostaje znacznie poniżej poziomu sprzed wojny, choć eksport energii częściowo się odrodził dzięki alternatywnym trasom. Według niego w październiku odnotowano największą od początku wojny liczbę ataków i innych incydentów z udziałem statków handlowych.

Według stanu na 11 listopada Międzynarodowa Organizacja Morska potwierdziła 134 incydenty w Cieśninie Ormuz i przyległych wodach. W ich wyniku zginęło 25 marynarzy, a inne osoby zostały ranne lub są uznawane za zaginione.

W związku z zakłóceniami transportu przez Cieśninę Ormuz Arabia Saudyjska przekierowała około 4 mln baryłek ropy dziennie rurociągiem Wschód—Zachód do portu Janbu nad Morzem Czerwonym. Stanowi to około 4% światowych dostaw ropy.

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