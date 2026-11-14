Країни Затоки зажадали від Ірану компенсацій за атаки — The National

Генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Джасем аль-Будайві закликав Іран повністю компенсувати збитки від ракетних і дронових атак на держави регіону. На засіданні Ради Безпеки ООН він також закликав притягнути Тегеран до відповідальності та запобігти новим ударам, повідомляє The National.

Заява в Раді Безпеки ООН

За словами аль-Будайві, Іран із 28 лютого запустив по країнах Затоки тисячі ракет і безпілотників. Цілями, як він стверджує, були аеропорти, порти, нафтові й газові об’єкти, електростанції, опріснювальні установки та житлові райони.

Генсекретар РСАДПЗ заявив, що країни об’єднання покладають на Іран повну відповідальність за атаки та їхні наслідки. Він додав, що майбутня угода з Тегераном має врахувати безпекові інтереси держав Затоки, зокрема питання ядерної програми Ірану, балістичних ракет, дронів і підтримки збройних угруповань.

Судноплавство в Ормузькій протоці

Аль-Будайві також вимагав відновити в Ормузькій протоці умови судноплавства, що існували до 28 лютого. Він виступив проти перешкоджання навігації та стягнення незаконних платежів за транзит.

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Помічник генерального секретаря ООН Халед Хіарі заявив, що обсяги судноплавства в затоці залишаються значно нижчими за довоєнний рівень, хоча енергетичний експорт частково відновився завдяки альтернативним маршрутам. За його словами, у жовтні зафіксували найбільшу від початку війни кількість атак та інших інцидентів із комерційними суднами.

Станом на 11 листопада Міжнародна морська організація підтвердила 134 інциденти в Ормузькій протоці та прилеглих водах. Унаслідок них загинули 25 моряків, ще частина людей зазнала поранень або вважається зниклими безвісти.

На тлі порушення перевезень через Ормузьку протоку Саудівська Аравія перенаправила приблизно 4 млн барелів нафти на добу трубопроводом Схід—Захід до порту Янбу на Червоному морі. Це становить близько 4% світового постачання нафти.

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