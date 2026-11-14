海湾国家要求伊朗就袭击作出赔偿——《国家报》

海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆·布达伊维呼吁伊朗就针对该地区国家的导弹和无人机袭击所造成的损失进行全额赔偿。他在联合国安理会会议上还呼吁追究德黑兰的责任，并防止发生新的打击，《国家报》报道。

在联合国安理会的声明

布达伊维表示，自2月28日以来，伊朗已向海湾国家发射数千枚导弹和无人机。他称，目标包括机场、港口、石油和天然气设施、发电站、海水淡化厂和居民区。

海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长表示，该组织成员国将袭击及其后果的全部责任归咎于伊朗。他补充说，未来与德黑兰达成的协议必须考虑海湾国家的安全利益，尤其是伊朗核计划、弹道导弹、无人机以及对武装组织支持等问题。

霍尔木兹海峡航运

布达伊维还要求恢复霍尔木兹海峡在2月28日之前的航运条件。他反对妨碍航行以及收取非法过境费用。

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联合国助理秘书长哈立德·希亚里表示，尽管能源出口得益于替代路线而部分恢复，但海湾地区的航运量仍显著低于战前水平。他说，10月记录到自战争开始以来数量最多的针对商船的袭击及其他事件。

截至11月11日，国际海事组织确认霍尔木兹海峡及邻近水域发生了134起事件。事件造成25名海员死亡，另有一些人受伤或被视为失踪。

在经由霍尔木兹海峡的运输受扰背景下，沙特阿拉伯通过东西管道将每天约400万桶石油改道运往红海港口延布。这约占全球石油供应的4%。

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