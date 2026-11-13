OpenAI宣布推出ChatGPT Wallet，这项支付功能让其dots AI代理能够代表用户购买商品。据CNBC报道，在第一阶段，该服务面向美国年满18岁的ChatGPT Pro订阅用户开放。

ChatGPT Wallet将如何运作

该功能与American Express、Mastercard和Visa合作开发。用户只需一次性输入支付卡信息，委托代理寻找所需商品，随后通过安全验证确认每一笔购买。可使用该服务的持卡人将保留其卡片现有的奖励和保障。

OpenAI表示，dots代理将无法访问卡片详细信息。支付网络将向代理提供用于特定操作的支付令牌。这类令牌将包含使用范围受限的卡号、安全码和有效期，并与单笔交易绑定。

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服务的逐步推出

OpenAI和American Express的代表表示，有限启动旨在能够在受控环境中测试系统运行。OpenAI起初不计划对交易收取佣金，并希望与商家和支付网络建立协作。

该公司已经在开发基于AI的购物工具：此前推出了Instant Checkout，之后又更新了商品搜索和比较功能。与此同时，一些公司正在限制个人代理的使用：United Airlines表示将阻止代理访问机票预订系统，而Amazon不允许此类代理在其平台上购买商品。

OpenAI还发布了面向商家的工具和建议，其中包括如何检查其网站是否屏蔽了该公司的代理。OpenAI称，代理式商业仍处于发展的早期阶段。

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