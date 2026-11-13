以色列特拉维夫大学的教师呼吁校方重新考虑不公开一名荣誉教授姓名的决定。该教授被纪律法庭认定犯有性骚扰罪，并存在不符合教师身份的行为。据《耶路撒冷邮报》报道。

为期两年的限制

教师们在一份被Walla获得的立场文件中指出，在裁决作出两年后，这名教授将能够再次为学生提供咨询，尽管其姓名仍属保密。他们认为，这使学生难以在选择学术顾问时作出知情决定。

呼吁书的作者指出，法庭认定申诉人的证词可信，驳回了该教授关于有人合谋对付他的说法，并认定其行为对申诉人和大学造成了严重伤害。他们还指出，该教授的年龄成为是否公布其姓名问题上的决定性因素。

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据教师们称，法庭裁定在两年内限制该教授担任涉及权力权限的职位。他们认为，大学应保护学生，并让他们能够就学术咨询作出知情决定。

修改规则的提议

信件作者还批评了在确定处罚时考虑该教授的学术贡献。他们呼吁大学制定一项政策，即学术成就和声誉不得成为在涉及性骚扰或权力关系中的欺凌案件中减轻制裁的依据。

教师们还要求制定一套一致的纪律决定公开规则，兼顾学术界的知情权，以及受影响者的隐私和意愿。

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