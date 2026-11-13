W Izraelu wykładowcy Uniwersytetu Telawiwskiego wezwali władze uczelni do ponownego rozpatrzenia decyzji o nieujawnianiu nazwiska emerytowanego profesora, którego trybunał dyscyplinarny uznał za winnego molestowania seksualnego i zachowania nieodpowiedniego dla statusu wykładowcy. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Ograniczenia na dwa lata

W dokumencie stanowiskowym, do którego dotarł Walla, wykładowcy zwrócili uwagę, że dwa lata po wydaniu decyzji profesor będzie mógł ponownie doradzać studentom, choć jego nazwisko pozostaje poufne. Ich zdaniem utrudnia to studentom świadomy wybór opiekuna akademickiego.

Autorzy apelu zaznaczyli, że trybunał uznał zeznania skarżących za wiarygodne, odrzucił twierdzenia profesora o spisku przeciwko niemu i ustalił, że jego działania wyrządziły poważną krzywdę skarżącym oraz uniwersytetowi. Wskazali również, że wiek profesora stał się decydującym czynnikiem w kwestii publikacji jego nazwiska.

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Według wykładowców trybunał postanowił na dwa lata ograniczyć profesorowi możliwość zajmowania stanowisk wiążących się z uprawnieniami władczymi. Uważają oni, że uniwersytet powinien chronić studentów i umożliwić im podejmowanie świadomych decyzji dotyczących doradztwa akademickiego.

Propozycja zmiany zasad

Autorzy listu skrytykowali również uwzględnienie dorobku naukowego profesora przy ustalaniu kary. Wezwali uniwersytet do wprowadzenia polityki, zgodnie z którą osiągnięcia akademickie i reputacja nie będą podstawą łagodzenia sankcji w sprawach o molestowanie seksualne lub nękanie w relacjach zależności służbowej.

Osobno wykładowcy proszą o ustanowienie spójnych zasad publikowania decyzji dyscyplinarnych, które uwzględnią prawo społeczności akademickiej do wiedzy, a także prywatność i życzenia osób poszkodowanych.

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