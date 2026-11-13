В Израиле преподаватели Тель-Авивского университета призвали руководство пересмотреть решение не разглашать имя почетного профессора, которого дисциплинарный трибунал признал виновным в сексуальных домогательствах и поведении, не соответствующем статусу преподавателя. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Ограничения на два года

В позиционном документе, оказавшемся в распоряжении Walla, преподаватели обратили внимание, что через два года после вынесения решения профессор сможет снова консультировать студентов, хотя его имя остается конфиденциальным. По их мнению, это затрудняет студентам осознанный выбор преподавателя-консультанта.

Авторы обращения отметили, что трибунал признал показания заявительниц достоверными, отверг утверждения профессора о заговоре против него и установил, что его действия нанесли серьезный вред заявительницам и университету. Они также указали, что возраст профессора стал определяющим фактором в вопросе публикации его имени.

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По данным преподавателей, трибунал постановил на два года ограничить возможность профессора занимать должности, предусматривающие властные полномочия. Они считают, что университет должен защитить студентов и позволить им принимать осознанные решения относительно академического консультирования.

Предложение изменить правила

Авторы письма также раскритиковали учет научного вклада профессора при определении наказания. Они призвали университет ввести политику, согласно которой академические достижения и репутация не будут основанием для смягчения санкций по делам о сексуальных домогательствах или травле в условиях властных отношений.

Отдельно преподаватели просят установить последовательные правила обнародования дисциплинарных решений, которые будут учитывать право академического сообщества знать, а также приватность и пожелания пострадавших.

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