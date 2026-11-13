В Ізраїлі викладачі Тель-Авівського університету закликали керівництво переглянути рішення не оприлюднювати ім’я почесного професора, якого дисциплінарний трибунал визнав винним у сексуальних домаганнях і поведінці, що не відповідає статусу викладача. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Обмеження на два роки

У позиційному документі, що потрапив до Walla, викладачі звернули увагу: через два роки після винесення рішення професор зможе знову консультувати студентів, хоча його ім’я лишається конфіденційним. На їхню думку, це ускладнює студентам поінформований вибір викладача-консультанта.

Автори звернення зазначили, що трибунал визнав свідчення заявниць достовірними, відкинув твердження професора про змову проти нього та встановив, що його дії завдали серйозної шкоди заявницям і університету. Вони також вказали, що вік професора став визначальним чинником у питанні публікації його імені.

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За даними викладачів, трибунал постановив на два роки обмежити можливість професора обіймати посади, що передбачають владні повноваження. Вони вважають, що університет має захистити студентів і дозволити їм ухвалювати поінформовані рішення щодо академічного консультування.

Пропозиція змінити правила

Також автори листа розкритикували врахування наукового внеску професора під час визначення покарання. Вони закликали університет запровадити політику, за якою академічні досягнення та репутація не будуть підставою для пом’якшення санкцій у справах про сексуальні домагання або цькування в умовах владних відносин.

Окремо викладачі просять установити послідовні правила оприлюднення дисциплінарних рішень, які враховуватимуть право академічної спільноти знати, а також приватність і побажання постраждалих.

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