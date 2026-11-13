特斯拉已停止在美国接受两款Cybertruck电动皮卡车型——Dual Motor AWD和Premium AWD——的订单。唯一仍可订购的是三电机版Cyberbeast，售价为109,990美元，Electrek报道。

在特斯拉配置器中，售价82,490美元的Dual Motor AWD和售价92,490美元的Premium AWD仍然显示，但无法选择它们下单。因此，美国买家购买新Cybertruck的最低价格已升至109,990美元，较8月初的69,990美元上涨57%。

一周内两次涨价

就在一周前，Cyberbeast的售价还是102,490美元，此前则为99,990美元。因此，在约一周内，该版本的价格上涨了10,000美元，即10%。据该媒体报道，Cyberbeast公布的规格没有变化：续航里程为320英里，牵引能力为11,000磅，0至60英里/小时加速时间为2.6秒。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

11月6日，特斯拉将Cybertruck价格上调最多10%，并暂停接受基础版Dual Motor的订单。此后，售价92,490美元的Premium AWD仍是最便宜的版本，但随后也变得无法订购。

销量和未完成订单

Electrek指出，在查询特斯拉车辆搜索功能时，未发现洛杉矶方圆200英里内有现货的新Cybertruck。该媒体还估计，Cybertruck第三季度交付量为7,000至8,000辆，相当于约3万辆汽车的年化速度。

今年2月，特斯拉曾在限时期间以59,990美元销售双电机版Cybertruck。据Electrek称，该版本的部分买家仍在等待2027年的交付日期。该公司未说明，在该车型停止生产前，Dual Motor和Premium AWD的订单是否会得到履行。

关注我们在