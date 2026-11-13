Tesla прекратила принимать в США заказы на две версии электрического пикапа Cybertruck — Dual Motor AWD и Premium AWD. Доступной для заказа осталась только трёхмоторная модификация Cyberbeast, цена которой составляет $109 990, сообщает Electrek.

В конфигураторе Tesla модели Dual Motor AWD за $82 490 и Premium AWD за $92 490 всё ещё отображаются, однако выбрать их для оформления заказа невозможно. Таким образом, минимальная цена нового Cybertruck для американских покупателей выросла до $109 990 — на 57% по сравнению с $69 990 в начале августа.

Два повышения цены за неделю

Ещё неделю назад Cyberbeast стоил $102 490, а до этого — $99 990. Следовательно, примерно за неделю цена этой версии выросла на $10 000, или на 10%. По данным издания, заявленные характеристики Cyberbeast не изменились: запас хода составляет 320 миль, буксировочная способность — 11 000 фунтов, а разгон от 0 до 60 миль в час занимает 2,6 секунды.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

6 ноября Tesla повысила цены на Cybertruck до 10% и приостановила приём заказов на базовый Dual Motor. После этого наиболее доступной версией оставался Premium AWD за $92 490, однако позднее и он стал недоступен для заказа.

Продажи и невыполненные заказы

Electrek отмечает, что при проверке поиска автомобилей Tesla не обнаружил новых Cybertruck в наличии в радиусе 200 миль от Лос-Анджелеса. Издание также оценивает поставки Cybertruck в третьем квартале в 7–8 тысяч автомобилей, что соответствует годовому темпу примерно в 30 тысяч машин.

В феврале Tesla предлагала двухмоторный Cybertruck за $59 990 в течение ограниченного времени. По данным Electrek, часть покупателей этой версии всё ещё ожидает даты поставки в 2027 году. Компания не сообщала, будут ли выполнены заказы на Dual Motor и Premium AWD до завершения производства модели.

Читай нас в