Tesla przestała przyjmować w USA zamówienia na dwie wersje elektrycznego pickupa Cybertruck — Dual Motor AWD i Premium AWD. Do zamówienia pozostała dostępna tylko trójsilnikowa wersja Cyberbeast, której cena wynosi 109 990 dolarów, informuje Electrek.

W konfiguratorze Tesli modele Dual Motor AWD za 82 490 dolarów i Premium AWD za 92 490 dolarów są nadal wyświetlane, jednak nie można ich wybrać w celu złożenia zamówienia. Tym samym minimalna cena nowego Cybertrucka dla amerykańskich klientów wzrosła do 109 990 dolarów — o 57% w porównaniu z 69 990 dolarów na początku sierpnia.

Dwie podwyżki cen w ciągu tygodnia

Jeszcze tydzień temu Cyberbeast kosztował 102 490 dolarów, a wcześniej — 99 990 dolarów. Oznacza to, że w ciągu około tygodnia cena tej wersji wzrosła o 10 000 dolarów, czyli o 10%. Według publikacji deklarowane parametry Cyberbeasta nie zmieniły się: zasięg wynosi 320 mil, zdolność holowania — 11 000 funtów, a przyspieszenie od 0 do 60 mil na godzinę zajmuje 2,6 sekundy.

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6 listopada Tesla podniosła ceny Cybertrucka o maksymalnie 10% i zawiesiła przyjmowanie zamówień na bazową wersję Dual Motor. Po tym najtańszą wersją pozostawał Premium AWD za 92 490 dolarów, jednak później on również stał się niedostępny do zamówienia.

Sprzedaż i niezrealizowane zamówienia

Electrek zauważa, że podczas sprawdzania wyszukiwarki pojazdów Tesli nie znalazł nowych Cybertrucków dostępnych w promieniu 200 mil od Los Angeles. Publikacja szacuje również dostawy Cybertrucków w trzecim kwartale na 7–8 tys. pojazdów, co odpowiada rocznemu tempu około 30 tys. aut.

W lutym Tesla oferowała dwusilnikowego Cybertrucka za 59 990 dolarów przez ograniczony czas. Według Electrek część nabywców tej wersji wciąż czeka na terminy dostaw w 2027 roku. Firma nie poinformowała, czy zamówienia na Dual Motor i Premium AWD zostaną zrealizowane przed zakończeniem produkcji modelu.

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