W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump zgłosił do Senatu po dwóch kandydatów do Komisji Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Do SEC zaproponowano demokratkę Kristin Johnson i republikanina Stevena Levina, informuje The Hill.

Kandydaci do SEC

Kadencja Johnson, jeśli zostanie zatwierdzona, ma zakończyć się w 2029 roku, a Levina — w 2030 roku. Johnson wcześniej była komisarzem CFTC: ówczesny prezydent Joe Biden powołał ją na to stanowisko w 2022 roku.

Kandydatury do SEC rozpatrzy Senacka Komisja Bankowa. Obecnie w komisji zasiadają przewodniczący Paul Atkins i komisarz Mark Uyeda — obaj republikanie.

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Kandydaci do CFTC

Do CFTC Trump zgłosił demokratę Matthew Rowlanda oraz republikanina Nathana Anonicka. Według Białego Domu ich kadencje zakończą się odpowiednio w 2028 i 2031 roku. Ich kandydatury rozpatrzy Senacka Komisja ds. Rolnictwa.

Przewodniczący CFTC Michael Selig nazwał Rowlanda i Anonicka silnymi ponadpartyjnymi kandydatami i oświadczył, że liczy na współpracę z nimi po zatwierdzeniu przez Senat. Selig jest jedynym obecnym komisarzem CFTC. Nominacje Johnson i Rowlanda były pierwszymi kandydaturami demokratów zgłoszonymi przez Trumpa do tych dwóch regulatorów, które zwykle składają się z pięciu członków i mają ponadpartyjny skład.

Wszystkie cztery kandydatury wymagają zatwierdzenia przez Senat. Wcześniej senatorowie Demokratów wyrażali zaniepokojenie brakiem demokratycznych kandydatów do CFTC i SEC podczas negocjacji dotyczących projektu ustawy Clarity Act o regulacji branży aktywów cyfrowych.

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