在美国，总统唐纳德·特朗普向参议院分别提名两名商品期货交易委员会（CFTC）和证券交易委员会（SEC）候选人。据The Hill报道，民主党人克里斯汀·约翰逊和共和党人史蒂文·莱文获提名进入SEC。

SEC候选人

如果获得确认，约翰逊的任期将于2029年结束，莱文的任期将于2030年结束。约翰逊此前曾担任CFTC委员：时任总统乔·拜登于2022年任命她担任该职务。

SEC提名将由参议院银行委员会审议。目前，该委员会由主席保罗·阿特金斯和委员马克·乌耶达任职，两人均为共和党人。

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CFTC候选人

特朗普提名民主党人马修·罗兰和共和党人内森·阿诺尼克进入CFTC。根据白宫的信息，他们的任期将分别于2028年和2031年结束。他们的提名将由参议院农业委员会审议。

CFTC主席迈克尔·塞利格称罗兰和阿诺尼克是强有力的两党候选人，并表示期待在获得参议院确认后与他们共事。塞利格是CFTC目前唯一的在任委员。对约翰逊和罗兰的提名，是特朗普首次向这两个通常由五名成员组成、具有两党构成的监管机构提名民主党候选人。

四项提名均需获得参议院确认。此前，参议院民主党人在就规范数字资产行业的《Clarity Act》法案进行谈判期间，对CFTC和SEC缺少民主党候选人表示担忧。

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