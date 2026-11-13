В США президент Дональд Трамп представил в Сенат по два кандидата в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). В SEC предложены демократка Кристин Джонсон и республиканец Стивен Левин, сообщает The Hill.

Кандидаты в SEC

Срок полномочий Джонсон в случае утверждения должен завершиться в 2029 году, а Левина — в 2030 году. Ранее Джонсон была комиссаром CFTC: тогдашний президент Джо Байден назначил ее на эту должность в 2022 году.

Кандидатуры в SEC рассмотрит Банковский комитет Сената. Сейчас в комиссии работают председатель Пол Аткинс и комиссар Марк Уэда — оба республиканцы.

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Кандидаты в CFTC

В CFTC Трамп выдвинул демократа Мэтью Роуленда и республиканца Нейтана Аноника. По данным Белого дома, сроки их полномочий завершатся соответственно в 2028 и 2031 годах. Их кандидатуры рассмотрит Сенатский комитет по сельскому хозяйству.

Председатель CFTC Майкл Селиг назвал Роуленда и Аноника сильными двухпартийными кандидатами и заявил, что рассчитывает работать с ними после утверждения Сенатом. Селиг является единственным действующим комиссаром CFTC. Выдвижение Джонсон и Роуленда стало первыми кандидатурами демократов, предложенными Трампом в эти два регулятора, которые обычно состоят из пяти членов и имеют двухпартийный состав.

Все четыре кандидатуры требуют утверждения Сенатом. Ранее сенатские демократы выражали обеспокоенность отсутствием кандидатов от Демократической партии в CFTC и SEC во время переговоров по законопроекту Clarity Act о регулировании индустрии цифровых активов.

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