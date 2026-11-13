13 listopada 2026 roku minęła data, na którą fizyk Heinz von Foerster w artykule naukowym z 1960 roku przewidywał osiągnięcie krytycznej granicy przeludnienia. W swoim modelu zakładał, że liczba ludności świata będzie nadal rosła wykładniczo. Jak podaje Ars Technica, tak się nie stało: tempo przyrostu ludności nie nadal przyspieszało.

Model wzrostu wykładniczego

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Science von Foerster trafnie opisał wcześniejsze tendencje wzrostu populacji, ale założył, że utrzymają się one w przyszłości. Przewidywał, że liczba ludzi będzie dążyć do nieskończoności.

Naukowiec nie uważał, że ludzkość zginie z powodu niedoboru żywności, ponieważ oczekiwał rozwiązania problemu produkcji żywności. Zamiast tego przewidywał śmierć ludzi wskutek przeludnienia. Część badaczy już po publikacji pracy nazywała jej wnioski bezsensownymi i jawnie absurdalnymi. Baby boom zaczął wygasać kilka lat po opublikowaniu artykułu, a światowa populacja nie kontynuowała wzrostu po trajektorii wykładniczej.

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Dlaczego prognoza straciła dokładność

Biolog matematyczny Joel Cohen z Uniwersytetu Rockefellera i Uniwersytetu Columbia powiedział Popular Science, że szczyt tempa wzrostu przypadł na początek lat 60. XX wieku. Według jego oceny model von Foerstera odpowiadał rzeczywistości tylko do zmiany sytuacji demograficznej.

Historyk Alan MacEachern z Western University zauważył, że obliczenia von Foerstera przez pewien czas były dokładniejsze niż prognozy większości demografów, w tym w latach 70. i 80. XX wieku. Mniej więcej od 1993 roku rzeczywista liczba ludności zaczęła pozostawać w tyle za prognozami. Obecnie światowy współczynnik dzietności wynosi nieco mniej niż połowę wskaźnika z 1960 roku.

Von Foerster nie przewidział również skutków wydłużania się długości życia i gwałtownego spadku śmiertelności dzieci. Ars Technica zauważa, że przepowiednie końca świata wielokrotnie pojawiały się w teoriach religijnych, astrologicznych i naukowych, jednak żadna z nich się nie sprawdziła.

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