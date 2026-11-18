We Flint w stanie Michigan zaprezentowano odrestaurowany samochód elektryczny GM EV1, który nie był użytkowany przez niemal 20 lat. Auto o pseudonimie V212 ponownie wyjechało na drogę 30 lat po wyprodukowaniu pierwszego EV1. Jak informuje InsideEVs, jest to pierwszy od dwóch dekad prywatny EV1 w stanie technicznym pozwalającym na jazdę.

Samochód z parkingu policyjnego

Nazwa V212 pochodzi od części kodu VIN, która potwierdza, że jest to 212. wyprodukowany EV1. Samochód spędził znaczną część przerwy w użytkowaniu na parkingu policyjnym w stanie Georgia. Sprzedano go tam za 104 tysiące dolarów, mimo nadwozia wypalonego przez słońce, zużytego stanu oraz statusu prawnie porzuconego pojazdu.

EV1 kupił pracownik Apple Billy Caruso, który posiada kilka wczesnych samochodów elektrycznych. Nad renowacją pracowali Caruso, Jared Pink z warsztatu The Questionable Garage oraz General Motors. Inżynierowie i projektanci GM, którzy niegdyś uczestniczyli w tworzeniu EV1, wsparli projekt i przekazali części ze starego samochodu-dawcy.

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Rok prac i pełne odnowienie

Renowacja trwała 12 miesięcy. Samochód całkowicie rozebrano aż do metalu, zdemontowano wnętrze i szyby. Następnie pojazd otrzymał odnowione wnętrze, nowe szyby i lakierowanie.

Po zakończeniu prac Caruso przywiózł V212 na Kettering University we Flint, gdzie rozmawiał z uczestnikami oryginalnego projektu EV1. Była inżynierka układu napędowego EV1 Linda Ludek Browns nazwała okres pracy nad tym modelem swoim ulubionym w karierze.

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