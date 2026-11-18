У Флінті, штат Мічиган, показали відреставрований електромобіль GM EV1, який майже 20 років не експлуатувався. Автомобіль із прізвиськом V212 знову виїхав на дорогу через 30 років після випуску першого EV1. Як повідомляє InsideEVs, це перший за два десятиліття приватний EV1 у робочому стані.

Автомобіль зі штрафмайданчика

Назва V212 походить від частини VIN-коду, яка підтверджує, що це 212-й виготовлений EV1. Значну частину перерви автомобіль провів на штрафмайданчику в штаті Джорджія. Там його продали за 104 тисячі доларів, попри вигорілий на сонці кузов, зношений стан і статус юридично покинутого автомобіля.

EV1 придбав працівник Apple Біллі Карузо, який володіє кількома ранніми електромобілями. Над відновленням працювали Карузо, Джаред Пінк із майстерні The Questionable Garage та General Motors. Інженери й дизайнери GM, які свого часу брали участь у створенні EV1, підтримали проєкт і надали деталі зі старого автомобіля-донора.

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Рік робіт і повне оновлення

Реставрація тривала 12 місяців. Машину повністю розібрали до металу, демонтували салон і скло. Після цього автомобіль отримав оновлений інтер’єр, нове скло та фарбування.

Після завершення робіт Карузо привіз V212 до Університету Кеттерінга у Флінті, де поспілкувався з учасниками оригінального проєкту EV1. Колишня інженерка силової установки EV1 Лінда Людек Браунс назвала період роботи над цією моделлю своїм улюбленим у кар’єрі.

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