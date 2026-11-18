Во Флинте, штат Мичиган, показали отреставрированный электромобиль GM EV1, который почти 20 лет не эксплуатировался. Автомобиль с прозвищем V212 вновь выехал на дорогу через 30 лет после выпуска первого EV1. Как сообщает InsideEVs, это первый за два десятилетия частный EV1 в рабочем состоянии.

Автомобиль со штрафстоянки

Название V212 происходит от части VIN-кода, подтверждающей, что это 212-й изготовленный EV1. Значительную часть перерыва автомобиль провёл на штрафстоянке в штате Джорджия. Там его продали за 104 тысячи долларов, несмотря на выгоревший на солнце кузов, изношенное состояние и статус юридически брошенного автомобиля.

EV1 приобрёл сотрудник Apple Билли Карузо, владеющий несколькими ранними электромобилями. Над восстановлением работали Карузо, Джаред Пинк из мастерской The Questionable Garage и General Motors. Инженеры и дизайнеры GM, которые в своё время участвовали в создании EV1, поддержали проект и предоставили детали от старого автомобиля-донора.

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Год работ и полное обновление

Реставрация длилась 12 месяцев. Машину полностью разобрали до металла, демонтировали салон и стёкла. После этого автомобиль получил обновлённый интерьер, новые стёкла и покраску.

После завершения работ Карузо привёз V212 в Университет Кеттеринга во Флинте, где пообщался с участниками оригинального проекта EV1. Бывшая инженер силовой установки EV1 Линда Людек Браунс назвала период работы над этой моделью своим любимым в карьере.

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