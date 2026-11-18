在密歇根州弗林特，一辆近20年未投入使用的GM EV1电动汽车完成修复并亮相。这辆昵称为V212的汽车，在首辆EV1生产30年后重新驶上道路。据InsideEVs报道，这是20年来首辆恢复运行状态的私人EV1。

来自扣押停车场的汽车

V212这一名称源自VIN码的一部分，证实它是第212辆制造的EV1。在停用期间，这辆车大部分时间停放在佐治亚州的一处扣押停车场。尽管车身因日晒褪色、整体状况磨损，且在法律上被认定为遗弃车辆，它仍以10.4万美元售出。

EV1由拥有数辆早期电动汽车的苹果公司员工比利·卡鲁索购得。卡鲁索、The Questionable Garage维修店的贾里德·平克以及通用汽车公司共同参与了修复工作。曾参与EV1开发的通用汽车工程师和设计师支持了该项目，并提供了一辆旧捐赠车上的零部件。

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历时一年，全面翻新

修复工作持续了12个月。车辆被完全拆解至裸露金属，内饰和玻璃均被拆除。此后，这辆车获得了更新后的内饰、新玻璃和新的喷漆。

工作完成后，卡鲁索将V212带到弗林特的凯特林大学，在那里与原EV1项目的参与者交流。EV1前动力总成工程师琳达·卢德克·布朗斯称，参与这款车型工作的时期是她职业生涯中最喜爱的阶段。

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