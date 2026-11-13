13 листопада минула дата прогнозованого фон Ферстером краху людства — Ars Technica

13 листопада 2026 року минула дата, на яку фізик Гайнц фон Ферстер у науковій статті 1960 року прогнозував досягнення критичної межі перенаселення. У своїй моделі він припускав, що чисельність населення світу й надалі зростатиме експоненційно. Як повідомляє Ars Technica, цього не сталося: темпи приросту населення не продовжили прискорюватися.

Модель експоненційного зростання

У статті, опублікованій у журналі Science, фон Ферстер точно описав попередні тенденції зростання населення, але припустив, що вони збережуться в майбутньому. Він прогнозував, що кількість людей прямуватиме до нескінченності.

Науковець не вважав, що людство загине від нестачі продовольства, оскільки очікував розв'язання проблеми виробництва їжі. Натомість він передбачав загибель людей через перенаселення. Частина дослідників ще після виходу роботи називала її висновки безглуздими та явно абсурдними. Бебі-бум почав згасати через кілька років після публікації статті, а світове населення не продовжило зростати за експоненційною траєкторією.

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Чому прогноз утратив точність

Математичний біолог Джоел Коен із Рокфеллерівського університету та Колумбійського університету сказав Popular Science, що пік темпів зростання припав на початок 1960-х років. За його оцінкою, модель фон Ферстера відповідала реальності лише до зміни демографічної картини.

Історик Алан Макічерн із Західного університету зазначив, що розрахунки фон Ферстера певний час були точнішими за прогнози більшості демографів, зокрема у 1970-х і 1980-х роках. Приблизно від 1993 року фактична чисельність населення почала відставати від прогнозів. Нині світовий рівень народжуваності становить трохи менш як половину показника 1960 року.

Фон Ферстер також не передбачив наслідків зростання тривалості життя та різкого зниження дитячої смертності. Ars Technica зазначає, що передбачення кінця світу неодноразово з'являлися в релігійних, астрологічних і наукових теоріях, однак жодне з них не справдилося.

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