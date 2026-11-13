13 ноября 2026 года прошла дата, на которую физик Гайнц фон Фёрстер в научной статье 1960 года прогнозировал достижение критического предела перенаселения. В своей модели он предполагал, что численность населения мира будет и дальше расти экспоненциально. Как сообщает Ars Technica, этого не произошло: темпы прироста населения не продолжили ускоряться.

Модель экспоненциального роста

В статье, опубликованной в журнале Science, фон Фёрстер точно описал предыдущие тенденции роста населения, но предположил, что они сохранятся в будущем. Он прогнозировал, что число людей будет стремиться к бесконечности.

Учёный не считал, что человечество погибнет от нехватки продовольствия, поскольку ожидал решения проблемы производства пищи. Вместо этого он предвидел гибель людей из-за перенаселения. Часть исследователей ещё после выхода работы называла её выводы бессмысленными и явно абсурдными. Беби-бум начал угасать через несколько лет после публикации статьи, а мировое население не продолжило расти по экспоненциальной траектории.

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Почему прогноз утратил точность

Математический биолог Джоэл Коэн из Рокфеллеровского университета и Колумбийского университета сказал Popular Science, что пик темпов роста пришёлся на начало 1960-х годов. По его оценке, модель фон Фёрстера соответствовала реальности только до изменения демографической картины.

Историк Алан Макичерн из Западного университета отметил, что расчёты фон Фёрстера некоторое время были точнее прогнозов большинства демографов, в том числе в 1970-х и 1980-х годах. Примерно с 1993 года фактическая численность населения начала отставать от прогнозов. Сейчас мировой уровень рождаемости составляет чуть менее половины показателя 1960 года.

Фон Фёрстер также не предвидел последствий увеличения продолжительности жизни и резкого снижения детской смертности. Ars Technica отмечает, что предсказания конца света неоднократно появлялись в религиозных, астрологических и научных теориях, однако ни одно из них не сбылось.

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