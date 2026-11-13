2026年11月13日已过去。物理学家海因茨·冯·福斯特在1960年的一篇科学论文中曾预测，到这一天将达到人口过剩的临界点。在他的模型中，他假定世界人口将继续呈指数增长。正如Ars Technica报道，这一情况并未发生：人口增长率没有继续加快。

指数增长模型

在发表于《科学》杂志的论文中，冯·福斯特准确描述了此前的人口增长趋势，但假定这些趋势会在未来延续。他预测人口数量将趋于无穷大。

这位科学家并不认为人类会因粮食短缺而灭亡，因为他预计食品生产问题将得到解决。相反，他预见人们将因人口过剩而死亡。该论文发表后不久，一些研究人员就称其结论毫无意义且明显荒谬。婴儿潮在论文发表数年后开始消退，世界人口也没有继续沿指数轨迹增长。

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预测为何失去准确性

洛克菲勒大学和哥伦比亚大学的数学生物学家乔尔·科恩对Popular Science表示，人口增长率的峰值出现在20世纪60年代初。按他的评估，冯·福斯特的模型只在全球人口结构发生变化前与现实相符。

西安大略大学历史学家艾伦·麦凯彻恩指出，冯·福斯特的计算在一段时间内比大多数人口学家的预测更准确，包括在20世纪70年代和80年代。从约1993年起，实际人口数量开始落后于预测值。目前，全球生育率略低于1960年水平的一半。

冯·福斯特也没有预见到预期寿命增长和儿童死亡率急剧下降的后果。Ars Technica指出，世界末日的预言曾反复出现在宗教、占星学和科学理论中，但没有一个成为现实。

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