国际货币基金组织已与埃及就贷款计划的最终审查达成工作人员层面协议。若获IMF执行董事会批准，埃及可在相关安排于12月15日到期前获得约23亿美元，The National报道。

其中，约15亿美元预计将通过扩展基金安排提供，另有最多8亿美元将通过具有气候导向的韧性与可持续性工具提供。若执行董事会批准该决定，埃及通过这两个项目获得的资金总额将达到约96亿美元。

经济增长与通胀

IMF代表与埃及当局的谈判于10月25日至11月5日在开罗举行，随后于11月7日至15日继续进行线上磋商。IMF代表团团长阿明·马蒂表示，经济改革计划的实施以及当局对中东战争后果的应对，有助于维持宏观经济稳定。

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根据该基金的评估，埃及2025/26财年的实际经济增长率为5.1%。增长得益于与苏伊士运河和石油相关活动的复苏，以及制造业、旅游业和通信行业的发展。10月城市年度通胀率从9月的13.9%放缓至12.7%。

债务与汇率

IMF称，高额公共债务和融资需求是埃及的主要脆弱性。该基金敦促开罗减少对短期借款的依赖，及时调整燃油价格，并维持面向弱势家庭的定向社会支持。

该基金还强调，灵活的汇率应继续作为抵御外部冲击的主要保障。过去一年，埃及镑兑美元贬值约13%，并于10月跌至创纪录低点——1美元兑56.39埃及镑。总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西此前表示，在现行计划结束后，埃及不打算寻求新的IMF融资。

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