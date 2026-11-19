Міжнародний валютний фонд досяг із Єгиптом угоди на рівні персоналу щодо фінального перегляду кредитної програми. У разі схвалення виконавчою радою МВФ країна зможе отримати близько 2,3 млрд доларів до завершення дії домовленостей 15 грудня, повідомляє The National.

Із цієї суми приблизно 1,5 млрд доларів мають надійти в межах механізму розширеного кредитування, ще до 800 млн доларів — за програмою підтримки стійкості та сталого розвитку, що має кліматичне спрямування. Якщо рада директорів схвалить рішення, загальний обсяг виплат Єгипту за двома програмами сягне близько 9,6 млрд доларів.

Зростання економіки та інфляція

Переговори представників МВФ із єгипетською владою відбувалися в Каїрі з 25 жовтня до 5 листопада, після чого консультації продовжили онлайн із 7 до 15 листопада. Керівник місії МВФ Амін Маті заявив, що реалізація програми економічних реформ та реакція влади на наслідки війни на Близькому Сході допомогли зберегти макроекономічну стабільність.

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За оцінкою фонду, у 2025/26 фінансовому році реальне зростання економіки Єгипту становило 5,1%. Його забезпечили відновлення активності, пов’язаної із Суецьким каналом і нафтою, а також виробництво, туризм і сектор комунікацій. Річна інфляція в містах у жовтні сповільнилася до 12,7% проти 13,9% у вересні.

Борг і валютний курс

МВФ назвав високий державний борг і потреби у фінансуванні ключовими вразливостями Єгипту. Фонд закликав Каїр скорочувати залежність від короткострокових запозичень, своєчасно коригувати ціни на паливо та зберігати адресну соціальну підтримку для вразливих домогосподарств.

Фонд також наголосив, що гнучкий обмінний курс має залишатися головним захистом від зовнішніх потрясінь. За останній рік єгипетський фунт втратив близько 13% вартості щодо долара та в жовтні досяг рекордно низького рівня — 56,39 фунта за долар. Президент Абдель Фаттах ас-Сісі раніше заявив, що Єгипет не планує звертатися по нове фінансування МВФ після завершення чинної програми.

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