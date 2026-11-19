Międzynarodowy Fundusz Walutowy osiągnął z Egiptem porozumienie na szczeblu personelu w sprawie końcowego przeglądu programu pożyczkowego. Jeśli zostanie ono zatwierdzone przez Radę Wykonawczą MFW, kraj będzie mógł otrzymać około 2,3 mld dolarów przed wygaśnięciem ustaleń 15 grudnia, informuje The National.

Z tej kwoty około 1,5 mld dolarów ma zostać przekazane w ramach Rozszerzonego Funduszu Kredytowego, a do 800 mln dolarów — w ramach ukierunkowanego na klimat Instrumentu na rzecz Odporności i Zrównoważonego Rozwoju. Jeśli Rada Wykonawcza zatwierdzi decyzję, łączna wartość wypłat dla Egiptu w ramach obu programów osiągnie około 9,6 mld dolarów.

Wzrost gospodarczy i inflacja

Negocjacje przedstawicieli MFW z egipskimi władzami odbywały się w Kairze od 25 października do 5 listopada, po czym konsultacje były kontynuowane online od 7 do 15 listopada. Szef misji MFW Amin Mati oświadczył, że wdrażanie programu reform gospodarczych oraz reakcja władz na skutki wojny na Bliskim Wschodzie pomogły utrzymać stabilność makroekonomiczną.

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Według oceny funduszu realny wzrost gospodarczy Egiptu wyniósł 5,1% w roku fiskalnym 2025/26. Zapewniły go ożywienie aktywności związanej z Kanałem Sueskim i ropą naftową, a także produkcja, turystyka i sektor komunikacji. Roczna inflacja w miastach spowolniła w październiku do 12,7% z 13,9% we wrześniu.

Dług i kurs walutowy

MFW nazwał wysoki dług publiczny i potrzeby finansowe kluczowymi słabościami Egiptu. Fundusz wezwał Kair do ograniczenia zależności od krótkoterminowego zadłużenia, terminowego dostosowywania cen paliw oraz utrzymania ukierunkowanego wsparcia społecznego dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Fundusz podkreślił również, że elastyczny kurs walutowy powinien pozostać główną ochroną przed zewnętrznymi wstrząsami. W ciągu ostatniego roku funt egipski stracił około 13% wartości wobec dolara i w październiku osiągnął rekordowo niski poziom — 56,39 funta za dolara. Prezydent Abdel Fattah el-Sisi wcześniej oświadczył, że Egipt nie planuje ubiegać się o nowe finansowanie MFW po zakończeniu obecnego programu.

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