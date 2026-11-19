19 listopada w Berlinie odbędzie się szczyt kluczowych zwolenników Ukrainy, w którym weźmie udział prawie 30 szefów państw i rządów, a łącznie oczekiwanych jest 40 delegacji. Do spotkania w Kancelarii Niemiec mają dołączyć przywódcy NATO i Unii Europejskiej, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, informuje Tagesschau.

Wsparcie i presja na Moskwę

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że sojusznicy muszą nadal wspierać Ukrainę ze wszystkich sił i zwiększać presję na Federację Rosyjską — państwo-agresora — dopóki Moskwa nie będzie gotowa do poważnych negocjacji. Według redakcji skala szczytu ma pokazać, że zwolennicy Kijowa nie zmieniają kursu w piątą wojenną zimę.

Europejscy przywódcy obawiają się również możliwych ustaleń dotyczących Ukrainy bez udziału samej Ukrainy i Europy. Merz podkreślił, że kluczowych elementów pokojowego uregulowania, w tym kwestii sankcji i architektury bezpieczeństwa, nie można rozstrzygnąć bez Europejczyków.

Negocjacje i gwarancje bezpieczeństwa

Na szczycie planowane jest uzgodnienie stanowisk i dalszych kroków w sprawie negocjacji, w szczególności z dwoma specjalnymi wysłannikami USA, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Wśród głównych tematów są zawieszenie broni, kwestie terytorialne, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz nowa europejska architektura bezpieczeństwa po wojnie.

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Prezydent Finlandii Alexander Stubb, który wcześniej wraz z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Støre telefonował do Władimira Putina, wezwał Europę do aktywniejszego udziału w wysiłkach dyplomatycznych. Jednocześnie doradca Kremla Jurij Uszakow oświadczył, że rozszerzenie obecnego formatu negocjacji nie zostało uzgodnione ze stroną rosyjską.

Obrona powietrzna i pomoc finansowa

Niemcy i Norwegia ogłosiły w tym tygodniu kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy. Według niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup w USA dodatkowych systemów obrony powietrznej dla Ukrainy.

Na szczycie omawiana będzie także pomoc finansowa i zimowa dla Ukrainy w obliczu rosyjskich ataków na obiekty energetyczne. Zełenski oświadczył, że Ukraina potrzebuje dodatkowo 70 miliardów euro na przyszły rok.

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