19 ноября в Берлине состоится саммит ключевых сторонников Украины, в котором примут участие почти 30 глав государств и правительств, а всего ожидаются 40 делегаций. К встрече в Ведомстве федерального канцлера Германии должны присоединиться руководители НАТО и Европейского Союза, а также президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Tagesschau.

Поддержка и давление на Москву

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзники должны и далее всеми силами поддерживать Украину и усиливать давление на Российскую Федерацию — государство-агрессора, — пока Москва не будет готова к серьезным переговорам. По данным издания, масштаб саммита должен продемонстрировать, что сторонники Киева не меняют своего курса в пятую военную зиму.

Европейские лидеры также опасаются возможных договоренностей по Украине без участия самой Украины и Европы. Мерц подчеркнул, что ключевые элементы мирного урегулирования, в частности вопросы санкций и архитектуры безопасности, невозможно решить без европейцев.

Переговоры и гарантии безопасности

На саммите планируют согласовать позиции и дальнейшие шаги для переговоров, в частности с двумя спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Среди основных тем — прекращение огня, территориальные вопросы, гарантии безопасности для Украины и новая европейская архитектура безопасности после войны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Президент Финляндии Александр Стубб, который ранее вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре звонил Владимиру Путину, призвал Европу активнее участвовать в дипломатических усилиях. В то же время советник Кремля Юрий Ушаков заявил, что расширение существующего формата переговоров не согласовывалось с российской стороной.

ПВО и финансовая помощь

Германия и Норвегия на этой неделе объявили об очередном пакете поддержки Украины. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, выделенные средства направят на закупку в США дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины.

На саммите также будут обсуждать финансовую и зимнюю помощь Украине на фоне российских атак на энергетические объекты. Зеленский заявлял, что Украине дополнительно необходимо 70 миллиардов евро на следующий год.

Читай нас в