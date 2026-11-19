Lamborghini представила Temerario Spyder — открытую версию гибридного суперкара Temerario мощностью 907 л. с. Автомобиль получил складную жесткую крышу, которая опускается вертикально за сиденьями. Как сообщает Motor1, это первый кабриолет марки с убирающейся жесткой крышей.

Крыша и управляемость

В Lamborghini заявляют, что вертикальное размещение крыши в сложенном виде позволяет сохранить управляемость на уровне купе Temerario. По данным компании, центр тяжести Spyder становится ниже на 3 мм и не смещается назад, поскольку крыша остается между передней и задней осями.

Для сравнения, традиционная схема хранения складной крыши, по оценке Lamborghini, поднимает центр тяжести на 7 мм и смещает его на 11 мм назад. Крыша приводится в действие электрическими актуаторами; открывать или закрывать ее можно на скорости до 31 мили в час. Автомобиль также оснащен системой обогрева шеи, которая может нагреваться до 113 градусов по Фаренгейту.

Гибридная силовая установка

Temerario Spyder оснащен 4,0-литровым V8 с двумя турбокомпрессорами и тремя электромоторами с осевым магнитным потоком. Совокупная отдача составляет 907 л. с. и 590 фунт-футов крутящего момента. Двигатель раскручивается до 10 000 оборотов в минуту, а в режиме Launch Control предел кратковременно повышается до 10 250 оборотов.

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По заявлению Lamborghini, суперкар разгоняется от 0 до 62 миль в час за 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 213 миль в час. Для модели также предлагается опциональная титановая выхлопная система Akrapovič.

Пакет Alleggerita

Покупатели могут заказать пакет Alleggerita, призванный снизить массу автомобиля. В него входят элементы из полимера, армированного углеродным волокном, в частности передний сплиттер, крышка моторного отсека, панели днища и накладки на пороги. Дополнительно доступны колеса из углеволокна, которые уменьшают неподрессоренную массу.

По информации издания, Spyder будет стоить примерно на 3% дороже купе. Lamborghini рассчитывает, что спрос на открытую версию может сравняться с продажами купе или превысить их.

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