兰博基尼发布了Temerario Spyder，这是一款907马力混动超级跑车Temerario的敞篷版本。该车配备可折叠硬顶，车顶会在座椅后方垂直降下。正如Motor1报道，这是该品牌首款配备可收回硬顶的敞篷车。

车顶与操控性

兰博基尼表示，车顶折叠后的垂直布置使其能够保持与Temerario双门轿跑车同等水平的操控性。该公司称，Spyder的重心降低了3毫米，且不会向后移位，因为车顶仍位于前后轴之间。

作为比较，兰博基尼估计，传统的折叠车顶收纳方案会使重心升高7毫米，并向后移动11毫米。车顶由电动执行器驱动；在时速最高31英里时可开启或关闭。该车还配备颈部加热系统，可加热至113华氏度。

混合动力系统

Temerario Spyder搭载4.0升双涡轮增压V8发动机和三台轴向磁通电动机。综合输出为907马力和590磅英尺扭矩。发动机转速可达每分钟10,000转，在Launch Control模式下，转速上限会短暂提高至每分钟10,250转。

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兰博基尼表示，这款超级跑车可在2.8秒内从0加速至每小时62英里，最高时速为213英里。该车型还提供可选装的Akrapovič钛合金排气系统。

Alleggerita套件

买家可订购旨在降低车辆重量的Alleggerita套件。该套件包括碳纤维增强聚合物部件，尤其是前扰流板、发动机舱盖、底部面板和侧裙饰板。此外还可选装碳纤维车轮，以降低簧下质量。

据该媒体报道，Spyder的价格将比双门轿跑车高约3%。兰博基尼预计，对敞篷版本的需求可能与双门轿跑车的销量持平或超过后者。

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