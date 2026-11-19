Lamborghini zaprezentowało Temerario Spyder — otwartą wersję hybrydowego supersamochodu Temerario o mocy 907 KM. Samochód otrzymał składany twardy dach, który opuszcza się pionowo za siedzeniami. Jak informuje Motor1, jest to pierwszy kabriolet marki z chowanym twardym dachem.

Dach i prowadzenie

W Lamborghini twierdzą, że pionowe ustawienie dachu po złożeniu pozwala zachować prowadzenie na poziomie coupe Temerario. Według firmy środek ciężkości modelu Spyder jest niższy o 3 mm i nie przesuwa się do tyłu, ponieważ dach pozostaje między przednią a tylną osią.

Dla porównania, tradycyjny układ przechowywania składanego dachu, według szacunków Lamborghini, podnosi środek ciężkości o 7 mm i przesuwa go o 11 mm do tyłu. Dach jest napędzany elektrycznymi siłownikami; można go otwierać lub zamykać przy prędkości do 31 mil na godzinę. Samochód ma także system ogrzewania szyi, który może nagrzewać się do 113 stopni Fahrenheita.

Hybrydowy układ napędowy

Temerario Spyder jest wyposażony w 4,0-litrowy silnik V8 z dwiema turbosprężarkami oraz trzema silnikami elektrycznymi o strumieniu osiowym. Łączna moc wynosi 907 KM, a moment obrotowy — 590 funtostóp. Silnik osiąga 10 000 obrotów na minutę, a w trybie Launch Control limit jest tymczasowo podnoszony do 10 250 obrotów.

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Według Lamborghini supersamochód przyspiesza od 0 do 62 mil na godzinę w 2,8 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 213 mil na godzinę. Dla tego modelu oferowany jest również opcjonalny tytanowy układ wydechowy Akrapovič.

Pakiet Alleggerita

Klienci mogą zamówić pakiet Alleggerita, którego celem jest obniżenie masy samochodu. Obejmuje on elementy z polimeru wzmocnionego włóknem węglowym, w tym przedni splitter, pokrywę komory silnika, panele podwozia oraz nakładki progowe. Dodatkowo dostępne są koła z włókna węglowego, które zmniejszają masę nieresorowaną.

Według informacji publikacji Spyder będzie kosztował około 3% więcej niż coupe. Lamborghini liczy, że popyt na otwartą wersję może zrównać się ze sprzedażą coupe lub ją przewyższyć.

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