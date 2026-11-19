19 листопада в Берліні відбудеться саміт ключових прихильників України, у якому візьмуть участь майже 30 глав держав і урядів, а загалом очікують 40 делегацій. До зустрічі в канцелярії Німеччини мають долучитися керівники НАТО та Європейського Союзу, а також президент України Володимир Зеленський, повідомляє Tagesschau.

Підтримка та тиск на Москву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що союзники мають надалі всіма силами підтримувати Україну та посилювати тиск на Російську Федерацію — державу-агресора, доки Москва не буде готова до серйозних переговорів. За даними видання, масштаб саміту має продемонструвати, що прихильники Києва не змінюють свого курсу в п'яту воєнну зиму.

Європейські лідери також побоюються можливих домовленостей щодо України без участі самої України та Європи. Мерц наголосив, що ключові елементи мирного врегулювання, зокрема питання санкцій і безпекової архітектури, неможливо вирішити без європейців.

Переговори та гарантії безпеки

На саміті планують узгодити позиції та подальші кроки для переговорів, зокрема із двома спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Серед основних тем — припинення вогню, територіальні питання, гарантії безпеки для України та нова європейська безпекова архітектура після війни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Президент Фінляндії Александр Стубб, який раніше разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре телефонував Владіміру Путіну, закликав Європу активніше долучатися до дипломатичних зусиль. Водночас радник Кремля Юрій Ушаков заявив, що розширення наявного формату переговорів не погоджували з російською стороною.

ППО та фінансова допомога

Німеччина та Норвегія цього тижня оголосили про черговий пакет підтримки України. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, виділені кошти спрямують на закупівлю у США додаткових систем протиповітряної оборони для України.

На саміті також обговорюватимуть фінансову та зимову допомогу Україні на тлі російських атак на енергетичні об'єкти. Зеленський заявляв, що Україні для наступного року додатково потрібно 70 мільярдів євро.

Читай нас у