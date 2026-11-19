11月19日，柏林将举行乌克兰主要支持者峰会，近30位国家元首和政府首脑将参加，预计共将有40个代表团出席。北约和欧盟领导人以及乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基将参加在德国总理府举行的会议，Tagesschau报道。

支持与对莫斯科施压

德国总理弗里德里希·默茨表示，盟友必须继续全力支持乌克兰，并加大对俄罗斯联邦这一侵略国的压力，直到莫斯科准备好进行严肃谈判。据该媒体报道，峰会的规模旨在表明，在战争进入第五个冬季之际，基辅的支持者不会改变方针。

欧洲领导人也担心，在乌克兰本身和欧洲不参与的情况下可能就乌克兰问题达成协议。默茨强调，和平解决方案的关键要素，包括制裁和安全架构问题，无法在没有欧洲人参与的情况下得到解决。

谈判与安全保障

峰会计划协调立场并确定谈判的后续步骤，特别是与两名美国特使史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳进行协调。主要议题包括停火、领土问题、对乌克兰的安全保障以及战后新的欧洲安全架构。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

芬兰总统亚历山大·斯图布此前曾与挪威首相约纳斯·加尔·斯特勒通电话给弗拉基米尔·普京，他呼吁欧洲更积极地参与外交努力。与此同时，克里姆林宫顾问尤里·乌沙科夫表示，扩大现有谈判形式一事并未与俄方协商。

防空与财政援助

德国和挪威本周宣布了又一轮对乌克兰的支持计划。德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯表示，拨付的资金将用于在美国为乌克兰采购额外的防空系统。

在俄罗斯袭击能源设施的背景下，峰会还将讨论向乌克兰提供财政和冬季援助。泽连斯基表示，乌克兰明年还需要额外700亿欧元。

关注我们在